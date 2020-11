Election américaine : en Géorgie, des électeurs républicains "soulagés que Donald Trump quitte la Maison Blanche"

Joe Biden a proclamé samedi 7 novembre sa victoire à la présidentielle américaine. Il va devoir rassembler une nation divisée. Dans le camp des perdants, tous les électeurs républicains n’appellent pas à la surenchère. Certains espèrent même une transition sereine. Dans la petite ville de Newnan, en Géorgie, à une heure de route d'Atlanta, 70% des habitants ont voté pour Trump en 2016. Cette ville sans charme s’est réveillée avec un nouveau président mais personne ne regrettera le départ de Donald Trump. Surtout pas Doug, retraité et fervent républicain : "C'est sûr, pour moi, ce n'était pas forcément le résultat attendu.

Je ne vais pas pleurer pour ça. Le pays a fait son choix. Doug, électeur républicain à franceinfo

.

"Il y en a beaucoup qui pensent que le décompte des voix n'est pas juste. Mais voilà, le résultat est celui-là et c'est comme ça. Je pense qu'il est temps de prendre sur nous, de s'unir à nouveau, de ne plus être polarisé comme on l’est. Être ensemble plutôt que de se détester."

Biden "plus fréquentable" que Trump "l'irresponsable"

Devant l'une des nombreuses églises de la bourgade, Brandy et Karen affichent un large sourire malgré la défaite de leur chef de file. "Je me sens plutôt bien" indique Brandy. "Je suis surtout soulagé que Donald Trump quitte la Maison Blanche. Je ne suis pas d'accord avec Biden sur tout mais il est plus fréquentable. Trump a tellement divisé la nation. Il prône la division entre les gens, particulièrement en ce moment avec cette crise du coronavirus. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Je pense que Biden, lui, va rapprocher les gens même si je ne suis pas d'accord avec lui." Un sentiment partagé par Karen : " Moi aussi, je suis républicaine et je n'ai jamais trouvé un autre homme [que Trump] pour représenter le parti républicain. Alors évidemment, je ne saute pas de joie, mais je suis soulagée et je suis prête pour le changement."

Hors micro, Brandy et Karen qualifient même Donald Trump "d'irresponsable". Pour eux, il agite le chiffon rouge alors qu'il devrait tout simplement accepter sa défaite.