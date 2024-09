Election américaine 2024 : Donald Trump veut charger Elon Musk d'un "audit" du gouvernement pour le "réformer" en profondeur

Le candidat républicain à la présidentielle américaine a également déclaré qu'il souhaitait faire des Etats-Unis "la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies".

Le mariage entre les deux figures conservatrices américaines est consommé. Le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump a annoncé jeudi 5 septembre que s'il était élu, il chargerait le milliardaire Elon Musk d'un "audit" du gouvernement en vue de "réformes" en profondeur.

à lire aussi Comment Elon Musk est devenu le meilleur allié de Donald Trump et des ultra-conservateurs américains depuis qu'il a racheté Twitter

"Sur les conseils d'Elon Musk (...) je mettrai sur pied une commission gouvernementale chargée de conduire un audit complet en termes financiers et de performances de la totalité du gouvernement fédéral, en vue de faire des recommandations pour des réformes draconiennes", a déclaré l'ancien président des Etats-Unis, devant un club d'économistes et de milieux d'affaires à New York. L'homme d'affaires républicain de 78 ans avait déjà annoncé qu'il souhaitait voir à ses côtés Elon Musk, patron du réseau X, s'il est réélu le 5 novembre.

Faire des Etats-Unis "la capitale mondiale du bitcoin"

Le patron de Tesla et SpaceX a réagi sur son réseau social : "Je suis impatient de servir l'Amérique si l'occasion se présente. Aucun salaire, aucun titre, aucune reconnaissance n'est nécessaire." Depuis son rachat de Twitter, qu'il a renommé X, Elon Musk a multiplié les messages anti-immigration, anti-"woke", les partages de fausses informations, et a récemment confirmé son plein soutien à Donald Trump contre son opposante Kamala Harris, que le milliardaire qualifie de "communiste".

Développant dans un discours décousu quelques axes de ce que serait son programme économique, il a également promis de faire "des Etats-Unis la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies". Donald Trump, qui détient lui-même entre un et cinq millions de dollars en cryptomonnaie ethereum et vend des NFT à son effigie, a annoncé fin août le lancement prochain de sa propre plateforme de cryptomonnaies, sur laquelle aucune information n'a toujours filtré.