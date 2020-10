Égalité : "Le racisme systémique est problématique aux États-Unis… et en France", selon Louis-Georges Tin

Comment le mouvement Black Lives Matter va-t-il pouvoir se quantifier dans les urnes aux États-Unis après des semaines de manifestations dans le pays ? "Il est difficile de faire des pronostics, mais je pense que cette mobilisation sera extrêmement importante. Il y aura manifestement un avant et un après. Monsieur Trump ne pourra pas sortir indemne de cette campagne. On essaye de limiter le vote des Noirs américains", décrypte Louis-Georges Tin, le président du Conseil représentatif des associations noires.

"Le discours d'Emmanuel Macron est ciblé sur et contre les musulmans"

Aux États-Unis, on ne parle plus du droit civique des Américains et la question raciale et systémique est écartée ou bien disparaît du débat. "Ce racisme systémique est problématique aux États-Unis, mais il l'est en France. On a tendance à dire qu'on est universaliste, or, en réalité, la question se pose dans un état qui n'est pas si éloigné que ça. Nous ne sommes pas toujours prompts à balayer devant notre porte", lance l'universitaire. Sur la question du séparatisme, le discours d'Emmanuel Macron est-il convaincant ? "Au départ, Monsieur Maron voulait lutter contre les séparatismes et à la fin c'est devenu le séparatisme. Sur la question du séparatisme économique (…) on n'en parle pas par exemple. Ensuite on nous parle des séparatismes religieux, il faut parler de tous (…) la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires) parle de dérives sectaires, mais chez les catholiques ou les Juifs, on n'en parle pas. Le discours d'Emmanuel Macron est ciblé sur et contre les musulmans. Elle a un effet de stigmatisation et je le regrette", explique Louis-Georges Tin.