Économie : à quoi sert le Forum de Davos ?

Mardi 21 janvier, Donald Trump est arrivé à Davos, en Suisse, pour participer au Forum économique mondial, comme si de rien n'était. L'homme politique a même tweeté qu'il était présent pour rencontrer les leaders du monde entier et des affaires afin de ramener des centaines de milliers de dollars aux États-Unis. Le thème de cette année est le climat.

Le Cannes de l'économie

Depuis cinquante ans, Davos, cette coquette station d'hiver des Alpes suisses, est le rendez-vous du gratin de l'économie et de la politique. Pour y entrer, il faut montrer patte blanche. Dans ses couloirs, on a déjà vu Carlos Ghosn ou bien Mark Zuckerberg. Davos, c'est un peu le Cannes de l'économie. On se souvient de Sharon Stone faisant sensation et levant en quelques minutes un million de dollars pour la lutte contre le paludisme.

Le JT

Les autres sujets du JT