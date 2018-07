Donald Trump/Vladimir Poutine : le sommet qui consterne l'Amérique

Donald Trump ne s'attendait sans doute pas à un tel accueil à son retour d'Helsinki (Finlande) : des huées devant la Maison-Blanche, des manifestants qui l'accusent de trahison, lui qui quelques heures plus tôt, a livré devant le monde entier une prestation à peine croyable. Les médias américains sont en boucle, même les plus conservateurs, consternés par la soumission du président devant le chef du Kremlin hier à Helsinki.

"Ces affirmations ont eu un impact négatif"

Donald Trump a préféré soutenir publiquement Vladimir Poutine plutôt que ses propres services de renseignement qui affirment que la Russie a bien interféré dans l'élection de 2016 : "Les dénégations du président Poutine ont été très fortes et très puissantes. Il n'y a eu aucune collusion russe, et ces affirmations ont eu un impact négatif sur la relation entre les deux plus grandes puissances nucléaires mondiales". Face à l'étonnante indulgence de Trump, Poutine jubile. La consternation est unanime, y compris dans son propre camp : le sénateur républicain John McCain évoque "l'une des performances les plus honteuses d'un président américain". Ses partisans parlent de la pire erreur de son mandat ; Donald Trump, lui, n'en démord pas, ce sommet avec Poutine était un franc succès.

