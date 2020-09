Donald Trump veut une nomination "sans délai" d'un nouveau juge à la Cour suprême

Donald Trump a affirmé, samedi 19 septembre, qu'il était dans "l'obligation" de nommer un nouveau juge à la Cour suprême "sans délai" au lendemain de la mort de sa doyenne Ruth Bader Ginsburg.

Nommer les magistrats de ce temple du droit est "la décision la plus importante" pour laquelle un président est élu, a-t-il justifié dans un tweet, alors que l'opposition démocrate lui demande de ne pas exercer ce pouvoir avant la présidentielle du 3 novembre. Selon la Constitution des Etats-Unis, le président nomme à vie les neuf sages de la haute cour, mais il doit tout de même obtenir un feu vert du Sénat.

.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay!