Donald Trump veut créer un Conseil national de l'énergie pour atteindre "la domination énergétique des Etats-Unis"

Ce n'est pas la nomination qui inquiète le plus de la part de Donald Trump, mais elle n'est pas sans conséquence. Le président-élu des Etats-Unis a annoncé vendredi 15 novembre qu'une fois investi, il créerait un Conseil national de l'énergie (CNE) dont la mission sera de "superviser le chemin vers la domination énergétique des Etats-Unis".

Le président-élu assure dans un communqué que l'objectif de ce Conseil sera de "réduire les formalités administratives, renforcer les investissements du secteur privé et se concentrer sur l'innovation en lieu et place des régulations de long terme absolument pas nécessaires". "Avec la domination énergétique des Etats-Unis, nous réduirons l'inflation, remporterons la course aux armes de l'intelligence artificielle face à la Chine (et les autres), renforcerons le pouvoir diplomatique américain et mettrons fin aux guerres dans le monde", prétend Donald Trump.

La plus jeune porte-parole de l'histoire de la Maison Blanche

Pour diriger ce CNE, Donald Trump a choisi le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum. Mais celui-ci, connu pour sa proximité avec l'industrie pétrolière et gazière, a également été désigné la veille ministre de l'Intérieur chargé de la gestion des terres fédérales. Les organisations de protection de l'environnement redoutent donc que Doug Burgum n'autorise l'exploitation de zones naturelles actuellement protégées, comme les parcs nationaux.

Candidat à la primaire républicaine, Doug Burgum s'était rapidement retiré pour aussitôt soutenir Donald Trump, et avait même un temps été envisagé comme potentiel candidat à la vice-présidence. Donald Trump a également dévoilé le nom de celle qui sera sa porte-parole : Karoline Leavitt, aide de longue date et porte-parole du président-élu durant la campagne présidentielle. "Karoline est intelligente, solide et s'est avérée être une communicante très efficace", a déclaré Donald Trump dans un communiqué. A 27 ans, elle sera la plus jeune porte-parole de la Maison Blanche de l'histoire.