Donald Trump : une vie couronnée de succès ?

En 2004, Donald Trump apparaissait dans un sketch de l'émission "Saturday Night Live". Entouré de personnages déguisés en poussins, le président américain se parodiait et se mettait en scène. Il aura toujours voulu faire parler de lui. Car tout commence au début des années 1980, avec sa carrière dans l'immobilier aux côtés de son père. Il y fera fortune. "Le succès, on l'a de naissance ou on ne l'a pas, c'est une question de génétique et d'hérédité", disait-il. En 1987, il publie son autobiographie et en vendra un million d'exemplaires, ainsi qu'un jeu de société où il sera même possible d'acheter des compagnies aériennes (ce qu'il fera lui plus tard).

Quelques déboires

Sauf que dans les années 1990, il est tout proche de faire faillite à la suite d'investissements dans ses casinos. Côté personnel, il va enchaîner aussi les déconvenues avec plusieurs divorces lui coûtant des millions de dollars. Il renouera finalement avec la télévision en 2004 et son show "The apprentice", avant de devenir président le 20 janvier 2017.