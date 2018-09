Donald Trump : rencontre avec la journaliste qui a demandé au président s'il était raciste

April Ryan est journaliste à CNN, correspondante à la Maison-Blanche depuis 21 ans. Et si elle a posé des centaines de questions aux différents présidents côtoyés. La dernière en date n'est pas passée inaperçue : "Monsieur le président, êtes-vous raciste ? ", a-t-elle lancé à Donald Trump. "C'est triste d'en arriver à devoir poser cette question à un président ? Cette question me mine encore", précise-t-elle.

Elle a recours à des gardes du corps

Mais la question ne vient pas par hasard, et si elle pense qu'il n'est pas raciste, April Ryan explique "qu'il manque de sensibilité". "Dès qu'il me voit, il fait la moue (...) C'est une personnalité de la télé-réalité. Il pimente tout ça, pour le meilleur et pour le pire. C'est une nouvelle ère", analyse une April Ryan fataliste. Son livre "Under fire" lui a valu des menaces de mort et l'a obligée à prendre des gardes du corps.