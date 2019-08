Etats-Unis : Donald Trump réaffirme son soutien sans faille au droit, pour les citoyens, de détenir une arme à feu

Une nouvelle réglementation sur les armes aux Etats-Unis n'est pas à l'ordre du jour. Six jours après les deux fusillades qui ont ensanglanté les Etats-Unis, à El Paso (Texas) et à Dayton (Ohio), Donald Trump a indiqué sur Twitter, vendredi 9 août, avoir discuté avec la NRA, le puissant lobby des armes à feu.

Après cet échange, le président des Etats-Unis a exhorté sur le réseau social à tenir les armes hors de portée des "personnes malades mentalement et dérangées"... Tout en affirmant, dans un tweet posté dans la foulée, être "le plus grand défenseur du Deuxième amendement qu'il puisse y avoir", en référence au droit constitutionnel de détenir une arme.

"Nous devons tous travailler pour le bien et la sécurité de notre pays. Des mesures de bons sens peuvent être prises pour le bien de tout le monde", a-t-il poursuivi, sans davantage de détails.

....mentally ill or deranged people. I am the biggest Second Amendment person there is, but we all must work together for the good and safety of our Country. Common sense things can be done that are good for everyone!