Donald Trump : quel bilan économique à mi-mandat ?

Alors que Donald Trump est une nouvelle fois dans la tourmente avec la sortie du livre Fear et la tribune publiée par le New York Times, quel est le bilan économique du président américain à mi-mandat ? Alexandra Bensaid décrypte la situation outre-Atlantique. "Les chiffres ont leur vérité. La croissance américaine tourne autour de 3%. Wall Street bat des records et le pays est au-delà du plein emploi, ce qui signifie qu'il y a plus de jobs à pourvoir que de chômeurs", explique la journaliste. Pour l'anecdote, un détenu du Wisconsin (États-Unis) a été recruté par son entreprise avant même de sortir de prison. "En vérité, c'est intéressant de constater que la popularité de Donald Trump n'est pas aussi forte qu'elle le pourrait", poursuit Alexandra Bensaid.

Le Président aurait-il réussi son pari ?

Pour la journaliste, Donald Trump a "poussé les moteurs avec de larges baisses d'impôts et des dépenses publiques, et ça, c'est dangereux". Trois risques sont donc à prévoir pour les États-Unis : l'inflation, la dette et la guerre commerciale.

