Donald Trump : que risque-t-il après les accusations de son ex-avocat ?

Les déclarations de Michael Cohen devant le Congrès, mercredi 27 février, sont graves. L'ancien avocat de Donald Trump a notamment accusé le président américain d'avoir mêlé ses intérêts financiers et personnels en Russie, jusque tard dans la campagne. La journaliste Agnès Vahramian, en direct de Washington (États-Unis), explique que "le problème, c'est que Michael Cohen a déjà beaucoup menti dans le passé. La Maison-Blanche met d'ailleurs en cause sa crédibilité. Beaucoup de ces accusations sont portées sans preuve. On voit bien comment les opposants à Donald Trump vont utiliser ce témoignage pour demander la procédure de destitution, c'est-à-dire l'impeachment du président".

Pas de preuve

"Mais cela concerne des délits très particuliers, il faut des preuves. C'est une procédure avant tout politique, poursuit la journaliste sur place. Au-delà de ce témoignage extrêmement ravageur, extrêmement violent, il va falloir attendre un peu pour savoir s'il peut effectivement nuire à Donald Trump."

