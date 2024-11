Donald Trump nomme un entrepreneur climatosceptique comme ministre de l'Energie des Etats-Unis

Après le ministre de la Santé qui croit à la théorie conspirationniste des "chemtrails", ou le responsable des zones naturelles protégées qui est aussi proche de l'industrie pétrolière, Donald Trump poursuit les nominations paradoxales. Dernière en date : le président élu des Etats-Unis a annoncé sa volonté de nommer comme ministre de l'Energie Chris Wright, PDG d'une entreprise de fracturation hydraulique, et climatosceptique.

"En tant que ministre de l'Energie, Chris sera un leader clé, stimulant l'innovation, réduisant les barrières administratives et inaugurant un nouvel 'âge d'or de la prospérité américaine et de la paix mondiale'", affirme Donald Trump dans un communiqué. "Chris a été l'un des pionniers qui ont contribué au lancement de la révolution américaine du schiste qui a alimenté l'indépendance énergétique américaine et transformé les marchés mondiaux de l'énergie et la géopolitique", souligne le politicien du Parti républicain.

Un climatosceptique pour lequel "il n'y a pas de crise climatique"

Chris Wright dirige l'entreprise Liberty Energy, spécialisée dans la fracturation hydraulique, une méthode d'extraction d'hydrocarbures très polluante. Il affirmait dans une vidéo en janvier 2023 qu'"il n'y a pas de crise climatique", une déclaration réprouvée par l'écrasante majorité des spécialistes du sujet. "Le terme de pollution par le carbone est scandaleux" car toute vie dépend du dioxyde de carbone, avait-il asséné, sans rappeler qu'une concentration trop élevée de carbone accélère l'effet de serre et provoque le réchauffement climatique. Il réfutait également les termes "d'énergie propre ou d'énergie sale", en notant que "toutes les sources d'énergie ont des impacts à la fois positifs et négatifs sur le monde" – sans préciser que leur impact en termes d'émissions de CO2, et donc sur l'effet de serre, est extrêmement différent selon la manière dont elles sont exploitées.

Chris Wright sera également membre du tout nouveau Conseil national de l'énergie (CNE), dont la création a été annoncée vendredi par Donald Trump, et dont la mission sera de "superviser le chemin vers la domination énergétique des Etats-Unis". Sa candidature était soutenue par les entreprises du secteur du pétrole, souligne le Financial Times.