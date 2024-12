Donald Trump nomme l'Américano-libanais Massad Boulos, père d'un de ses gendres, comme conseiller pour le Moyen-Orient

L'annonce de cette nomination intervient quelques jours après un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, mouvement islamiste chiite libanais allié du Hamas et de l'Iran

Nouvelle nomination dans la future admistration Trump. Le président républicain élu a annoncé, dimanche 1er décembre, nommer l'homme d'affaires américano-libanais Massad Boulos, père d'un de ses gendres, comme conseiller pour le Moyen-Orient. "Massad est un bon négociateur et un partisan inébranlable de la PAIX au Moyen-Orient. Il sera un ardent défenseur des États-Unis et de leurs intérêts", a écrit Donald Trump, alors que le conflit entre Israël et le Hamas mine la région depuis plus d'un an.

Républicain de longue date, Massad Boulos a construit sa fortune dans la vente d'automobiles au Nigeria. Le mariage en 2022 de son fils Michael Boulos avec l'une des filles de Donald Trump, Tiffany, l'a propulsé dans le cercle intime du milliardaire fraîchement élu à la Maison Blanche. Il a activement pris part à la campagne présidentielle, en s'impliquant pour convaincre la communauté arabe de certains Etats clés de voter pour Donald Trump.

Ex-candidat comme parlementaire au Liban

L'annonce de sa nomination intervient quelques jours après un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, mouvement islamiste chiite libanais allié du Hamas et de l'Iran. Chrétien maronite, Massad Boulos avait tenté de se faire élire comme parlementaire au Liban, sans succès.

Samedi, Donald Trump a également nommé Charles Kushner, le père de son autre gendre Jared Kushner, marié à Ivanka Trump, comme ambassadeur des Etats-Unis en France.