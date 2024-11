Donald Trump nomme Charles Kushner, le père de son gendre, ambassadeur des Etats-Unis en France

Cet entrepreneur a passé un an dans une prison fédérale pour des malversations fiscales et avait été gracié par le républicain.

Donald Trump a annoncé, samedi 30 novembre, nommer Charles Kushner, le père du gendre et ancien conseiller du président élu Jared Kushner, comme ambassadeur des Etats-Unis en France. Ce "chef d'entreprise génial" dans l'immobilier sera envoyé à Paris pour "renforcer le partenariat entre les Etats-Unis et la France, notre plus ancien allié et l'un de nos plus solides", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Charles Kushner a passé un an dans une prison fédérale pour des malversations fiscales et avait été gracié par Donald Trump vers la fin de son premier mandat à la Maison Blanche. Son fils Jared Kushner est le mari d'Ivanka Trump, la fille aînée du président.

Depuis son élection face à Kamala Harris le 5 novembre, Donald Trump multiplie les nominations fracassantes au sein de son administration, en s'entourant de fidèles au profil souvent polémique. Il a notamment nommé comme ministre de la Santé Robert F. Kennedy Jr, un homme notoirement sceptique vis-à-vis des vaccins. Le milliardaire Elon Musk doit lui co-diriger une commission chargée de tailler dans les dépenses publiques.