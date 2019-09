Donald Trump ne discutera pas avec Hassan Rohani à l'ONU

Il n'y aura pas de rencontre Trump/Rohani à New York (États-Unis), malgré les tentatives de médiation française. Lundi 23 et mardi 24 septembre, Emmanuel Macron a tenté de projeter des ponts entre les parties américaine et iranienne. Mais l'attaque, il y a une dizaine de jours, sur des sites pétroliers en Arabie saoudite a changé la donne.

Rencontre probable dans quelques mois

En revanche, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une rencontre Trump/Rohani dans les mois qui viennent. Dans son discours à l'ONU mardi, le président américain a été ferme contre l'Iran, tout en laissant quelques portes ouvertes. Mais surtout, Donald Trump n'a pas envie de se lancer dans une aventure militaire en Iran et il va entrer en campagne pour sa réélection. Il sait que son électorat ne veut pas d'une nouvelle guerre. Et Donald Trump rêve d'une poignée de main avec le président iranien Hassan Rohani, donc une entrevue entre les deux dirigeants est toujours possible dans un avenir proche.

