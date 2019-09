Donald Trump n'a "jamais entendu parler d'ouragan de catégorie 5" alors qu'il y en a déjà eu trois durant son mandat

"Je ne suis pas sûr d'avoir déjà entendu parler d'un ouragan de catégorie 5." Avant l'arrivée de l'ouragan Dorian sur les côtes américaines, Donald Trump a déclaré, dimanche 1er septembre, qu'il ne savait pas s'il avait déjà "entendu ce terme", bien qu'il sache qu'"il existe".

President Trump: "I'm not sure that I've ever even heard of the Category 5. I knew it existed, and I've seen some category 4s -- you don't even see them that much but the category 5 is something that I don't know that I've ever even heard the term other than I know it's there." pic.twitter.com/nRSGh2OMWb