Donald Trump : "mesquin, impétueux, inefficace"

Bien plus qu'un scoop, c'est une bombe publiée mercredi 5 septembre dans les colonnes du célèbre New Yorks Times, aux États-Unis. "Je fais partie de la résistance de l'intérieur". Les mots d'un haut responsable de l'administration Trump sont explosifs. Sous couvert d'anonymat, il livre un témoignage inédit sur les coulisses d'une Maison-Blanche en proie au chaos et sur un président décrit comme "instable" par ses plus proches conseillers. "Amoral", "mesquin", "impétueux", "inefficace". Ainsi est décrit le 45e président des États-Unis, contre qui ses résistants avaient même envisagé une procédure de destitution.

"Les Américains doivent savoir qu'il y a quand même des adultes à la Maison-Blanche"

"Les Américains doivent savoir qu'il y a quand même des adultes à la Maison-Blanche". Pour Donald Trump, le coup est rude. Alors quand un journaliste lui demande de réagir sur cette tribune et son auteur, le président américain se lâche. "Le New York Times, en faillite, a un éditorial anonyme. Vous pouvez le croire ? Un édito anonyme ! C'est-à-dire un édito sans tripes, lâche". Désormais, la seule obsession du président : trouver qui se cache derrière cet auteur anonyme. Sur Twitter, il feint même de se demander s'il n'est pas déjà coupable de trahison. Donald Trump est lui-même persuadé qu'un complot politicomédiatique se joue contre lui. Reste à savoir si ses électeurs en sont eux aussi convaincus.