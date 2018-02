Donald Trump ment sur les audiences d'un de ses discours, la chaîne Fox News le corrige sur Twitter

Donald Trump récidive : après avoir surestimé le nombre de personnes venues assister à son investiture, le président américain a gonflé les audiences de la transmission en direct de son discours au Congrès sur l'état de l'Union. "Merci à tous pour les compliments et les commentaires sur le discours sur l'état de l'Union", a tweeté le président américain jeudi 1er novembre, au surlendemain de son allocution. "45,6 millions de personnes ont regardé, le chiffre le plus élevé de l'histoire", a-t-il ajouté.

Thank you for all of the nice compliments and reviews on the State of the Union speech. 45.6 million people watched, the highest number in history. @FoxNews beat every other Network, for the first time ever, with 11.7 million people tuning in. Delivered from the heart!