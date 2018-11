Donald Trump menace de couper les "subventions" à General Motors après l'annonce de la suppression de milliers d'emplois

Il est en colère. Le président américain, Donald Trump, a menacé, mardi 27 novembre, de "supprimer toutes les subventions" à General Motors. La veille, le premier constructeur automobile des Etats-Unis avait annoncé une sévère cure d'amaigrissement, à coups de milliers de suppressions d'emplois, pour être plus compétitif dans une industrie en pleine révolution.

"Très déçu par General Motors et leur PDG, Mary Barra, pour la fermeture des usines en Ohio, au Michigan et au Maryland. Rien ne sera fermé au Mexique ni en Chine", a tweeté le président. "Les États-Unis ont sauvé General Motors et voilà les REMERCIEMENTS qu'on a ! Nous examinons la suppression de toutes les subventions, y compris... pour des voitures électriques", a-t-il ajouté. "Je suis là pour protéger les travailleurs américains !"

....for electric cars. General Motors made a big China bet years ago when they built plants there (and in Mexico) - don’t think that bet is going to pay off. I am here to protect America’s Workers!