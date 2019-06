Taxes douanières contre le Mexique : l'opposition dénonce "l'inconscience" de Donald Trump

Donald Trump a accentué, vendredi 31 mai, ses attaques contre le Mexique qu'il accuse d'être laxiste face à l'immigration clandestine et aux trafiquants de drogues. Le président des Etats-Unis a menacé par surprise d'imposer des tarifs sur toutes les importations mexicaines à compter du 10 juin.

Le chef de l'Etat américain compte démarrer avec un taux de 5%, qui pourra grimper jusqu'à 25% dans les prochains mois, tant que son pays voisin n'endiguera pas l'arrivée de migrants venus d'Amérique centrale qui franchissent ou se présentent à la frontière des Etats-Unis.

"Mexico doit reprendre le contrôle de son pays aux mains des barons de la drogue et des cartels. Les droits de douane vont arrêter les drogues aussi bien que les clandestins!", a-t-il lancé sur Twitter.

In order not to pay Tariffs, if they start rising, companies will leave Mexico, which has taken 30% of our Auto Industry, and come back home to the USA. Mexico must take back their country from the drug lords and cartels. The Tariff is about stopping drugs as well as illegals!