Donald Trump exhorte son ministre de la Justice à enquêter sur la tribune anonyme du "New York Times"

Donald Trump veut savoir qui se cache derrière la tribune anonyme du New York Times. Le président américain a exhorté, vendredi 7 septembre, son ministre de la Justice, Jeff Sessions, à enquêter sur ce texte explosif d'un haut responsable de son administration dénonçant "l'amoralité du président".

"Je dirais que Jeff (Sessions) devrait enquêter" pour découvrir "qui était l'auteur de cette tribune, parce que je crois vraiment que c'est une question de sécurité nationale", a précisé le républicain lors d'une interview accordée à bord de l'avion présidentiel Air Force One.

Des relations tendues avec Jeff Sessions

Les relations entre Donald Trump et son ministre de la justice sont pourtant tendues, le président s'en prenant ouvertement et régulièrement à Jeff Sessions. Il lui reproche notamment de s'être récusé dans l'enquête russe sur les soupçons de collusion entre son équipe de campagne et Moscou.

Mercredi, le célèbre quotidien new-yorkais a choisi de publier dans ses pages opinion une tribune intitulée : "Je fais partie de la résistance au sein de l'administration Trump", publication dans laquelle un membre de l'administration a raconté, sous couvert d'anonymat, comment lui et d'autres s'efforçaient de lutter de l'intérieur contre les "pires penchants" d'un président au leadership "mesquin", "impétueux" et "inefficace".

Depuis, le 45e président des Etats-Unis ne décolère pas. Il a appelé le New York Times, qu'il épingle souvent du qualificatif de "Fake News", à révéler le nom du "lâche".