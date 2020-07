Donald Trump : "Et si on reportait l’élection ?"

Donald Trump est coutumier des messages chocs et des tweets provocateurs, mais celui là a cueillit l’Amérique ce matin au réveil. "Avec le vote par correspondance, 2020 sera l’élection la plus FAUSSE ET FRAUDULEUSE de l’Histoire. Ce sera une honte pour les Etats-Unis. Repousser l’élection, jusqu’à ce que les gens puissent voter convenablement, en toute sécurité ?" a-t-il écrit.



Le vote à distance pointé du doigt par Donald Trump



Le président dénonce depuis des mois le vote à distance par courrier qui devrait être renforcé dans de nombreux Etats pour cause de pandémie. Pour lui, la fraude serait plus facile. "Imaginez, des milliers d’enveloppes mélangées, déversées dans un endroit on ne sait où et tout d’un coup, vous perdez l’élection alors que vous auriez dû la gagner. Je ne suis pas d’accord avec ça", a déclaré le président américain lors d’une conférence de presse.

Le JT

Les autres sujets du JT