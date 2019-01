Donald Trump dit avoir reçu une lettre "formidable" de Kim Jong-un qu'il pense revoir "prochainement"

"Je viens de recevoir une lettre formidable de Kim Jong-un. Nous avons vraiment établi une très bonne relation. Nous aurons probablement une autre rencontre." Donald Trump a affirmé, mercredi 2 janvier, avoir reçu un courrier du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le président américain a néanmoins précisé qu'il n'y avait "aucune urgence" à organiser ce prochain rendez-vous.

Le milliardaire républicain a par ailleurs avancé qu'il y aurait eu "une bonne grosse guerre en Asie" sans le rapprochement initié entre les deux hommes, marqué par leur sommet historique en juin dernier à Singapour. Il avait déjà dit la veille, dans un bref tweet, avoir "hâte de rencontrer le président Kim, qui réalise très bien que la Corée du Nord possède un formidable potentiel économique".

“Kim Jong Un says North Korea will not make or test nuclear weapons, or give them to others - & he is ready to meet President Trump anytime.” PBS News Hour. I also look forward to meeting with Chairman Kim who realizes so well that North Korea possesses great economic potential!