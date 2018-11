Donald Trump détourne "Game of Thrones", la chaîne HBO et les actrices de la série lui répondent

Pour annoncer la reprise des sanctions contre l'Iran, le président américain s'est inspiré de la série à succès.

"Sanctions are coming." Avec cette version détournée du fameux "Winter is coming" ("l'hiver arrive") de la série Game of Thrones, Donald Trump a annoncé la reprise des sanctions contre l'Iran, vendredi 2 novembre. Un détournement qui n'a pas pu à la chaîne HBO, qui produit et diffuse la série. "Comment dit-on détournement d'une marque déposée en Dothraki ?", a rétorqué HBO, sur Twitter, en référence à une langue inventée par George R.R. Martin, l'auteur de la saga.

How do you say trademark misuse in Dothraki? — HBO (@HBO) November 2, 2018

"Pas aujourd'hui"

Le message publié deux heures plus tôt par le président des Etats-Unis, reprenant un slogan et la police de caractère de Game of Thrones, lui a valu un grand nombre de réactions hostiles, y compris de la part des actrices de la série Maisie Williams, qui interprète Arya Stark, et Sophie Turner, qui incarne sa grande sœur Sansa. "Pas aujourd'hui", a simplement twitté la première, quand la seconde a répondu "Ew", équivalent de "beurk".

Sur le même réseau social, les internautes ont aussi multiplié les détournements du fameux "Winter is coming", pour annoncer à Donald Trump l'arrivée prochaine de "mises en examen", d'une procédure d'impeachment ou encore du procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016.