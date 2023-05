Donald Trump déclaré responsable d'agression sexuelle : "C'est inédit et on franchit un cap" assure un spécialiste de l’histoire politique des Etats-Unis

Pour le spécialiste des USA Corentin Sellin, la condamnation "inédite" de l'ancien président des USA pour "agression sexuelle" est un "moment important" dans l'histoire politique du pays.

"C'est inédit et on franchit un cap", assure mardi 9 juin sur franceinfo Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire, chroniqueur et spécialiste de l’histoire politique des Etats-Unis pour le site Les Jours. L'ancien président des Etats-Unis Donald Trump a été déclaré responsable d'agression sexuelle en 1996 d'une femme par un tribunal civil de New York. Il devra lui verser cinq millions de dollars de dommages et intérêts. L'intéressé a dénoncé dans la foulée un "verdict honteux" sur son réseau Truth Social.

"C'est totalement inédit pour un ex-président", expose Corentin Sellin, même si "on parle d'un verdict au civil donc c'est une reconnaissance de responsabilité et pas de culpabilité pénale". Néanmoins, ce qui prime pour l'historien "c'est la reconnaissance d'une agressions sexuelle" : "Cette reconnaissance par la justice vient crédibiliser encore plus" les accusations d'agressions ou de harcèlement sexuel émises par une vingtaines de femmes à l'encontre de l'ex-président.

"C'est un moment important, à la fois pour Donald Trump et qui n'est pas négligeable dans l'histoire politique des Etats-Unis", pousuit Corentin Sellin, "désormais Donald Trump a une étiquette d'agresseur sexuel à supporter tout en faisant campagne pour la présidence, pour éventuellement redevenir le candidat Républicain". Le parti justement, "peut-il encore continuer à accompagner Trump avec des déboires judicaires de plus en plus graves et extrêmement pénalisant auprès de l'électorat féminin ?", se questionne l'historien. Pour l'actuel président, Joe Biden, c'est en tout cas "une véritable aubaine politique", conclut-il.