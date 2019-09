Donald Trump critique les ampoules basse consommation et assure qu'elles lui font un teint orange

Pour Donald Trump, la couleur de son visage est liée... aux éclairages. Alors qu'il prononçait un discours, jeudi 12 septembre, au cours du dîner annuel réunissant des sympathisants du parti républicain à Baltimore, le président américain a affirmé que les ampoules à économie d'énergie lui donnaient le teint orange.

Il a notamment assuré qu'elles étaient "beaucoup plus chères que cette bonne vieille ampoule à incandescence qui fonctionnait très bien", raconte CNN. "Les ampoules qu'on nous oblige à utiliser, elles me donnent toujours un teint orange", se plaint ensuite l'homme d'affaires.

President Trump: "The light bulb. People said what's with the light bulb. I said here's the story, and I looked at it. The bulb that we're being forced to use. Number one, to me, most importantly, the light's no good. I always look orange. And so do you. The light is the worst." pic.twitter.com/RT1FW5JjpS