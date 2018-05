Donald Trump annonce que les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien

"Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien, a déclaré Donald Trump ce mardi 8 mai. Dans quelques instants, je vais signer un décret présidentiel pour rétablir des sanctions américaines contre le régime iranien". En direct de Washington (États-Unis), Jacques Cardoze analyse la décision du président américain. "C'est un tournant majeur, c'est un discours extrêmement fort, d'abord parce que les États-Unis se retirent de cet accord qui avait été considéré comme un accord absolument historique signé par Barack Obama en 2015", rappelle le journaliste.

Des sanctions rétablies, voire aggravées

"Ensuite, parce qu'il rétablit des sanctions, et même pire, il les aggrave, et prévient tous ceux qui ont l'intention de faire commerce avec l'Iran, les sanctions seront terribles", poursuit le journaliste. "Bref, c'est un discours extrêmement dur, qui a d'ailleurs débuté sur plusieurs minutes sur le thème de : l'Iran est le sponsor du terrorisme à travers plusieurs conflits dans le monde' ; Donald Trump a eu des mots extrêmement durs, expliquant que selon lui, les Iraniens ne sont pas sincères". Il dit détenir la preuve qu'ils ont même menti sur leurs engagements de 2015. Il reste une interrogation : est-ce que les Européens, et le Conseil de sécurité, avec la Chine et la Russie, auront la possibilité de reprendre cet accord ? "Cette information-là n'est pas précisée, Donald Trump n'en a pas parlé dans son allocution aujourd'hui", conclut le journaliste.

