Donald Trump a déclaré l'urgence nationale pour construire son mur à la frontière mexicaine

La fin du shutdown en vue aux États-Unis ? L'urgence nationale pour construire le mur. C’est l’annonce que Donald Trump devrait bientôt faire lui-même. Cette procédure rare l'autorise à contourner le Congrès, pour financer le mur qu’il veut à la frontière avec le Mexique, et à s'appuyer sur l'armée pour le construire. Selon Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison blanche, cette urgence nationale mettra fin à la crise de la sécurité à la frontière.

"Sécurité nationale"

"C'est une question de sécurité nationale, il s'agit de protéger les citoyens et c'est là encore le devoir le plus important du président", a déclaré Sarah Sanders. Les négociations entre républicains et démocrates tournent autour du monde depuis des semaines. En décembre 2018, leur désaccord avait déjà plongé les États-Unis dans le plus long shutdown de l'histoire. Un accord de financement a été trouvé hier, mais il ne comprend qu'un quart du budget réclamé par Donald Trump pour construire le mur. Washington a jusqu'à ce soir pour éviter une nouvelle impasse budgétaire.

