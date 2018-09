Donald Trump s'exprime à la tribune de l'assemblée générale de l'ONU : regardez notre édition spéciale

Ce qu'il faut savoir

Les dirigeants du monde entier se réunissent à partir du mardi 25 septembre à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de l'ONU, à New York. A partir de 15 heures, de nombreux chefs d'Etat vont se succéder à la tribune, notamment Donald Trump et Emmanuel Macron. Le thème du débat de cette 73e session est "le leadership mondial et les responsabilités partagées pour des sociétés pacifiques, équitables et durables", indique l'ONU sur son site.

Grand-messe diplomatique. L'assemblée générale des Nations unies réunit cette semaine quelque 130 chefs d'Etat et de gouvernement sur les bords de l'East River.

Duel entre Donald Trump et Hassan Rohani. Le président américain a prévu de fustiger l'Iran et ce qu'il appelle ses "activités destructrices", au lendemain d'une décision européenne de contourner les sanctions américaines imposées à Téhéran. Son homologue iranien, Hassan Rohani, s'exprimera peu après.

Emmanuel Macron également attendu à la tribune. Le président français doit livrer lui aussi sa vision du monde. Il axera son discours sur les inégalités, l'une des causes profondes des fractures mondiales et de la crise du multilatéralisme.