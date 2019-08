DIRECT. G7 : Donald Trump assure qu'il est encore "trop tôt" pour qu'il rencontre le ministre des Affaires étrangères iranien

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #G7

: Il est "trop tôt" pour une rencontre avec Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré ce matin le président américain, Donald Trump, lors du sommet du G7 à Biarritz.

: 9 heures, l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité de ce lundi 26 août :



Le sommet du G7, à Biarritz, touche à sa fin aujourd'hui, avec une série d'entretiens et de conférences de presse. Hier, les discussions sur le nucléaire avec le ministre iranien des Affaires étrangères, invité surprise du sommet, ont "été positives" et "vont se poursuivre", a déclaré l'Elysée. Suivez notre direct.





La tension monte d'un cran entre Brasilia et Paris. Le ministre de l'Education brésilien a traité hier Emmanuel Macron de "crétin opportuniste", en réaction à l'opposition du chef de l'Etat à l'accord de libre-échange UE-Mercosur. Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a de son côté repris à son compte un commentaire offensant pour Brigitte Macron.





La circulation différenciée est reconduite aujourd'hui à Paris et en petite couronne, en raison d'un épisode de pollution à l'ozone. "Seuls les véhicules Crit'Air 0, 1 et 2 pourront circuler à Paris et dans l'agglomération" entre 5h30 et minuit, précise la préfecture de police





Le PSG s'est largement imposé hier soir face à Toulouse (4-0). Mais la victoire du club parisien a été ternie par les sorties sur blessure d'Edinson Cavani, Abdou Diallo et surtout Kylian Mbappé.



: Commençons la matinée par un premier point sur l'actualité :



Dernière journée pour le sommet du G7 à Biarritz. Les discussions sur le nucléaire iranien avec le ministre iranien des Affaires étrangères, invité surprise du sommet, ont "été positives" et "vont se poursuivre", a déclaré l'Elysée hier.



Les opposants au sommet ont également poursuivi leur mobilisation hier. Dix-sept personnes ont été placées en garde à vue en marge des manifestations anti-G7 à Biarritz, Bayonne et Hendaye.





Sous la pression internationale, le Brésil a décidé de déployer des avions militaires afin de lutter contre les incendies en Amazonie, alors que 1 130 feux se sont déclarés dans le pays en 24 heures.



Le PSG s'est largement imposé face à Toulouse (4-0), hier soir au Parc des princes. Mais la victoire du club parisien a été ternie par les sorties sur blessure d'Edinson Cavani, Abdou Diallo et surtout Kylian Mbappé.