DIRECT. Etats-Unis : l'ex-conseiller de Donald Trump, Michael Flynn, a "contacté" les Russes à la demande de l'équipe de campagne

Ce qu'il faut savoir

Spectaculaire coup d'accélérateur dans l"'affaire russe" qui embarasse Donald Trump. L'ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain, Michael Flynn, a été inculpé pour parjure, vendredi 1er décembre, et a plaidé coupable pour des déclarations "fausses, imaginaires et frauduleuses" devant le FBI. Par ces mensonges, il a "entravé" l'enquête en cours sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, selon les charges retenues par le procureur. Qui explique également que Michael Flynn a "contacté" les Russes fin 2016 "à la demande d'un très haut responsable" de l'équipe Trump. Suivez notre direct.

La vaste enquête de Robert Mueller, procureur spécial, sur l'ingérence de la Russie dans la présidentielle de 2016 - et les liens présumés entre des proches de M. Trump et Moscou - fait peser depuis plusieurs mois une lourde épée de Damoclès au-dessus du locataire de la Maison Blanche. "Les omissions et fausses déclarations de M. Flynn ont entravé et eu des conséquences réelles sur les investigations en cours du FBI", note le procureur dans les charges retenus contre Michale Flynn.

Michael Flynn a été inculpé et a plaidé coupable d'avoir menti au FBI dans l'affaire russe. "J'accepte votre plaider coupable", a déclaré le juge Rudolph Contreras. "Il n'y aura pas de procès", a-t-il ajouté. Cette démarche semble indiquer qu'il est désormais disposé à coopérer avec les enquêteurs.

Pour la Maison blanche, le plaider coupable de Flynn n'implique que lui. dans l'administration Trump. "Rien dans son plaider coupable ni dans les charges [retenues contre lui] n'implique quelqu'un d'autre que Monsieur Flynn", a déclaré dans un communiqué Ty Cobb, conseiller juridique de la Maison blanche. Pourtant, le document signé par le procureur spécial et détaillant les charges contre Michale Flynn explique qu'il a contacté les russes "à la demande d'un très haut responsable" de la campagne Trump.

Wall Street a chuté après cette annonce. Le Dow Jones perdait 1,35%, le Nasdaq 1,92% et le S&P 500 1,51%. Les indices ont commencé à chuter alors que sortaient les premières informations sur l'inculpation de Michael Flynn, accélérant leur chute après la publication d'un tweet par la chaîne de télévision ABC évoquant une responsabilité de Donald Trump dans l'affaire.