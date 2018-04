DIRECT. Visite d'Etat aux Etats-Unis : regardez l'édition spéciale de franceinfo consacrée à la deuxième journée américaine d'Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MACRON

: En déplacement à Washington, le président français a offert, hier, à son homologue américain un jeune plant de chêne. Il symbolise la force des relations entre les deux pays. Des internautes ont détourné (à la pelle) cette séquence jardinage de Trump et Macron à la Maison Blanche.

: Journalistes et politiques attendent l'arrivée imminente de Donald Trump et Emmanuel Macron, observent les journalistes sur place.

: Les drapeaux américains et français sont à l'honneur, note la journaliste Laurence Haïm.

: Regardez en direct l'édition spéciale de franceinfo consacrée à la deuxième journée américaine d'Emmanuel Macron.

: Le président de la République et sa femme sont bientôt attendus devant la Maison Blanche pour une cérémonie. Le correspondant de Radio France est sur place.

: Bonjour @Anonyme. Selon CNN (en anglais), le chef de la Maison Blanche servira de la cuisine américaine "avec des touches d'influence française" lors du dîner d'Etat en l'honneur d'Emmanuel Macron. Au menu : un gâteau au chèvre et confiture de tomate, de l'agneau et du jambalaya (un plat d'inspiration cajun) et enfin une tarte à la nectarine et au miel de la Maison Blanche.

: Un idée des menus concoctés par les équipes de la Maison Blanche ?