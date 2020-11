DIRECT. Election américaine : notre envoyée spéciale à Washington répond dès 19 heures à toutes vos questions

#COVID_19 Le tribunal judiciaire de Paris reste "ouvert" malgré le reconfinement et toutes les personnes convoquées à une audience "doivent venir", ont insisté les chefs de la plus grande juridiction de France. Lors de la première période de confinement, tous les tribunaux de France avaient été fermés, et l'activité judiciaire réduite aux urgences civiles et pénales. La doctrine est cette fois "complètement à l'opposé", a expliqué le président du tribunal judiciaire, Stéphane Noël.