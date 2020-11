DIRECT. Election américaine : Joe Biden va-t-il l'emporter face au président Donald Trump ? Suivez la soirée électorale sur franceinfo

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ETATS_UNIS

: Bonsoir @David_not_born_in_the_USA. En plus de Donald Trump et Joe Biden, il y a sept autres candidats à la présidentielle américaine. Parmi eux, on trouve notamment la libertarienne Jo Jorgensen, l'écologiste Howie Hawkins et, effectivement, le rappeur Kanye West.

: Bonsoir ! Petite question concernant les présidentielles américaines : est-ce-qu'il y a d'autres candidats que Biden et Trump à cette élection ? Je sais qu'il y a l'ami Kanye West dans certains états, mais d'autres ont-ils fait acte de candidature ? Peut-on espérer un Ralph Nader de derrière les fagots (j'aime cette expression) ?

Bonsoir Violaine, bonsoir à toutes et à tous ! Comme vous le voyez, je suis bien installée et prête à répondre à vos questions depuis Washington. C'est parti !







: Puisqu'on parle de la présidentielle américaine, c'est le moment d'accueillir dans ce direct ma collègue Marie-Violette Bernard. Depuis Washington, où il est 13 heures, elle va répondre pendant trois quarts d'heure à vos questions sur ce scrutin historique. Hi and welcome Marie-Violette !

: Les files d'attente s'allongent à certains endroits, mais en réalité, près de 100 millions d'électeurs, soucieux d'éviter le risque de Covid-19, ont voté par anticipation ces dernières semaines. Cet engouement massif pour le vote anticipé, par voie postale ou dans les bureaux de vote ouverts à l'avance, représente près des trois quarts de la totalité des électeurs. Cela présage donc d'une mobilisation record de l'électorat.

: Les Américains continuent de se rendre aux urnes dans un contexte très tendu pour livrer leur verdict sur le mandat hors norme de Donald Trump, qui espère faire mentir les sondages et battre Joe Biden lors de cette présidentielle historique.











: Il est l'heure pour moi de vous laisser en compagnie de Violaine Jaussent qui prend mon relais. Elle sera rejointe à 19h par notre envoyée spéciale à Washington, Marie-Violette Bernard, qui répondra à vos questions sur la présidentielle américaine via le hashtag. Très bonne soirée à tous pour cette nuit d'élections outre-Atlantique, assurée par l'équipe de franceinfo.

: Faisons un point sur l'actualité :



Plus de 100 millions d'Américains ont d'ores et déjà voté de façon anticipée pour l'élection présidentielle, avant l'ouverture officielle des bureaux de vote aujourd'hui, selon le dernier comptage actualisé du US Elections Project. Suivez les résultats Etat par Etat, sur notre carte, actualisée en direct. Les premiers résultats sont attendus aux alentours de 1 heure du matin, heure française.



Lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Jean Castex a déploré que certains élus appellent les maires à "violer les règles de la République" en prenant des arrêtés pour rouvrir les commerces pendant le reconfinement.



Quatorze personnes ont été arrêtées en Autriche, ont annoncé les autorités au lendemain de la fusillade perpétrée par au moins un assaillant en plein coeur de Vienne, faisant quatre morts et 22 blessés.



• Les analyses ADN confirment la responsabilité du chien Curtis dans la mort d'Elisa Pilarski et écartent tout lien avec la meute de chiens de chasse qui se trouvait à proximité, a appris franceinfo, de sources proches du dossier.







: "Je ne suis pas persuadé qu'il y aura la moindre dérive, d'un côté comme de l'autre".





Jean-Eric Branaa reconnaît des "événements en marge de la campagne mais pas réellement de violences constatées". Cependant, il estime que le climat de la campagne 2020 est bien moins violent, tant en parole qu'en actes, que celle de 2016.



: Donald Trump a assuré avoir "une très solide chance de gagner" l'élection présidentielle, lors d'un entretien accordé à la chaîne Fox, aujourd'hui. Le républicain, que les sondages placent derrière son rival démocrate Joe Biden, a estimé que "les foules incroyables" présentes à ses meetings allaient "se traduire" par des votes en sa faveur et créer la surprise comme en 2016.



: A 19h, heure française, Marie-Violette Bernard, l'envoyée spéciale de franceinfo.fr à Washington, répondra à vos questions dans ce direct sur le scrutin historique des présidentielles américaines. Vous pouvez les lui poser dès maintenant avec les mots-cléset







: Bonjour @aboubaker. Les premiers résultats tomberont vers 1 heure du matin, heure française. Lors des précédentes élections, en 2016, le résultat définitif avait été connu en France peu après 8 heures du matin. Mais pas sûr que l'on connaisse le nom du vainqueur dès demain à la même heure, notamment parce que le dépouillement du vote par correspondance pourrait prendre du temps, comme l'explique notre article.

: A quelle heure on connaitra le nom président des États-Unis ?

: En ce jour d'élection présidentielle, notre journaliste Robin Prudent vous fait entrer dans la chambre de sept Américains de moins de 25 ans. Dans ce nouveau format, ils partagent, face caméra, leurs craintes et leurs espoirs.

: Le quartier de Skid Row, à Los Angeles, est connu comme la capitale américaine des sans-abri. Chaque semaine, Shirley y transforme un coin de rue en salon de beauté pour leur offrir des relookings, des coupes de cheveux et de la nourriture. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: "Tout est possible, même si cette année, Joe Biden a plus de possibilités en termes de combinaisons d'États gagnants pour l'emporter".



Selon Marie-Cécile Naves, spécialiste des États-Unis, l'élection pourrait se "jouer à quelques dizaines de milliers de voix dans certains États". Elle souligne que le vote féminin est à surveiller de près. "Chez les femmes, il y a un écart dans les intentions de vote en faveur de Joe Biden de quasiment 20 points, parfois de 25 points. C'est peut-être les femmes qui vont faire perdre Donald Trump", explique-t-elle.



: L'ancien député européen Nigel Farage, figure du mouvement pro-Brexit au Royaume-Uni, affiche sur Twitter son soutien à Donald Trump arborant, tout sourire, une casquette avec le slogan du président sortant : "Make America Great Again".

: Pour suivre les résultats de l'élection américaine Etat par Etat, nos journalistes ont préparé cette carte interactive qui sera mise à jour au fil de la soirée électorale. Si, pour certains Etats, le nom du vainqueur sera connu dans les délais habituels, il faudra probablement s'armer de patience pour d'autres, en raison notamment du large recours au vote par correspondance, dont le dépouillement pourrait prendre du temps.



