DIRECT. Donald Trump s'exprime après l'échec de son sommet avec Kim Jong-un

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COREE_DU_NORD

: "Il faut parfois quitter les négociations."

: "Les Coréens voulaient que nous levions toutes les sanctions. Nous avons refusé."

: Donald Trump tient en ce moment une conférence de presse après le sommet écourté avec Kim Jong- un. C'est à suivre ici.





: "Les deux dirigeants ont évoqué divers moyens pour faire avancer la dénucléarisation et des concepts axés sur l'économie",précise la porte-parole de la Maison lanche, Sarah Sanders. "Aucun accord n'a été conclu à ce stade, mais leurs équipes respectives [des deux dirigeants] sont impatientes de se rencontrer de nouveau à l'avenir", a-t-elle continué.

: "Pas d'accord" conclu lors du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï, annonce la Maison Blanche.

: Le président américain compte tenir une conférence de presse à 14 heures au lieu de 15h50, comme c'était initialement prévu, a déclaré à la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders. Elle n'a pas donné la raison de cette modification et n'a pas dit s'il y aurait ou non une "cérémonie conjointe de signature d'un accord" en présence des deux dirigeants à l'issue de leurs discussions.

: Les convois de Kim et Trump quittent le lieu du sommet à Hanoï.

: Que se passe-t-il à Hanoï (Vietnam) ? The Guardian (article en anglais) annonce que le sommet entre Trump et Kim serait écourté et que la signature d'un accord semble "improbable". Les journalistes sur place attendent des précisions et de voir les deux dirigeants.

: Les négociations entre Kim Jong-un et Donald Trump vont-elles déboucher sur des mesures concrètes ? Le dirigeant nord-coréen s'est dit, jeudi 28 février, favorable à l'idée d'ouvrir un bureau de liaison américain dans la capitale Pyongyang.