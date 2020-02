La séquence restera parmi les moments forts du premier mandat de Donald Trump : Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, déchire le discours de Donald Trump sur l'état de l'Union, à la fin de son allocution. Chaque année, le président américain présente son programme pour l'année à venir lors d’un grand événement télévisé.

Comme toutes les images virales, celle-ci a favorisé la naissance de plusieurs intox. Parmi celles-ci, une photo où l'on voit l'image emblématique de Pelosi déchirant le discours. Juxtaposée à cette image, un second cliché montrant une femme en pleurs et son fils qui la réconforte en lui mettant la main sur l'épaule. Un commentaire accompagne ce montage, liant clairement les deux images : « Alors que sa femme et son fils regardent, Pelosi déchire le discours contenant le nom de son mari, membre de l'armée de terre, tué sur le front en Irak ».

Pourtant, si les deux scènes ont bien eu lieu le même jour, lors du discours sur l'État de l’union de Trump, les deux images ne sont pas directement liées. Une photo prise par l'agence de presse internationale Associated Press montre en effet la même femme pleurer, avec la main de son fils sur l’épaule. Mais à l'heure où la photo a été prise, à 22h14, Nancy Pelosi n'était pas en train de déchirer le discours de Trump. À ce moment précis, le président était justement en train de parler du mari de la femme en pleurs, tué par une bombe au bord de la route, à Bagdad en 2008. Suscitant ainsi les larmes de son épouse, désormais veuve.

