Désintox. Non, les migrants honduriens ne sont pas payés pour traverser la frontière

Dans un tweet publié la semaine dernière, Matt Gaetz, représentant républicain de Floride, s'indigne à propos d'une vidéo. Selon lui, on y verrait des personnes distribuer de l'argent à « des femmes et des enfants » au Honduras. Dans quel but ? Pour qu'ils « rejoignent la caravane » de migrants actuellement en marche vers les Etats-Unis, juste avant les élections de mi-mandats. Depuis une semaine, des milliers de honduriens ont quitté leur pays, fuyant la misère et la violence. L'homme politique américain fait aussi mine de s'interroger sur la source de cet argent : « Soros ? Des ONG américaines ? ». La vidéo a également été tweetée par le président américain en personne, avec pour seul commentaire : « Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Et de ce que les démocrates laissent faire à notre pays ? »

Problème : la vidéo n'a pas du tout été prise au Honduras, mais au Guatemala. Une photo prise la veille du tweet de Matt Gaetz et diffusée par un média local guatémaltèque suffisait pour le vérifier, comme l'a constaté le site américain Snopes. Surtout, selon le journaliste guatémaltèque Luis Assardo, qui s'est entretenu avec des témoins sur place, les personnes qu'on voit sur la photo et sur la vidéo ne sont pas «payées pour rejoindre la caravane » mais en font en fait déjà partie. L'argent qui leur est donné aurait été levé par des commerçants locaux, toujours selon Luis Assardo, pour les aider à poursuivre leur périple, en achetant par exemple quelques provisions. Enfin, absolument rien n'indique que le milliardaire George Soros soit de près ou de loin associé à l'évènement. L'ONG qu'il finance, Open Society, a nié tout lien avec ces évènements.

