Désintox. Non, il n\'y a pas eu de banderole en soutien aux Kurdes sur la Trump Tower

Une fausse banderole pour faire passer de vrais messages ? Le 9 octobre 2019, sur Twitter, un utilisateur américain du nom de Paul Lidicul partage une vidéo avec le commentaire suivant : « Cela se passe maintenant à la Trump Tower de Las Vegas. » Dans la vidéo on entend des manifestants hurler « Pas mon président » devant le grand immeuble du magnat de l’immobilier devenu locataire de la Maison Blanche. La tour est drapée d’une immense banderole jaune, sur laquelle on lit : « Trump a trahi et assassiné le peuple kurde ». Le même jour, la Turquie entamait son offensive militaire sur les territoires du Kurdistan syrien, profitant du laisser faire de l’administration Trump.

Malgré les dizaines de milliers de partages de cette vidéo sur Twitter, il y a un problème de taille : car cette banderole n’a jamais été accrochée sur la Trump Tower de Las Vegas. Il s’agit d’images de synthèse créée par le même Paul Lidicul qui assume : « Que la banderole soit réelle ou numérique n’a que peu d’importance - la déclaration a été faite, l’indignation publique est réelle, et le message est passé. »

L'intéressé n’en est pas à sa première intox : en juin 2019, celui qui s’appelait encore Paul Lee Ticks, avait créé une vidéo similaire pour dénoncer le sort réservé aux étrangers en situation irrégulière aux Etats-Unis, placés en centres de rétention. « Camp de concentration », pouvait-on lire cette fois sur la banderole, en haut de la même Trump Tower. Malgré de très nombreux partages, il s’agissait là encore d’une création en images de synthèses. Mais en effet le message était passé.

