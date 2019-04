Désintox. États-Unis : non, les Démocrates n\'ont pas rejeté le plan écologique d’Alexandria Ocasio-Cortez.

La représentante de l’Etat de New York Alexandria Ocasio-Cortez a déposé en février une résolution à la chambre des représentants, pour que le gouvernement fédéral s’engage dans la voie du « Green New Deal », un plan de relance écologique et économique dont la démocrate a fait son cheval de bataille.

Or, le Sénat, a voté sur le sujet du Green New Deal, à la fin du mois de mars. A première vue, le résultat est sans appel : 57 votes contre, et 0 pour. Selon ses détracteurs, c’est la preuve que même les démocrates ne soutiennent pas les réformes écologiques d’Alexandria Ocasio-Cortez. Surtout, ce serait le signe, selon une image abondamment relayée en ligne par la droite américaine, qu’AOC aurait elle-même oublié de voter en faveur de sa proposition !

Sur la photo, AOC est qualifiée de « 100% débile ». Une attaque parfaitement injustifiée, puisque le vote qui a rejeté le texte a eu lieu au Sénat… et que la démocrate siège dans la chambre des représentants, l’autre assemblée législative américaine. De plus le vote ne portait même pas sur la proposition écrite de la démocrate, mais sur un texte du chef la majorité républicaine au Sénat. Celui-ci cherchait à rendre légalement contraignant le texte, pour décourager l’opposition démocrate de le soutenir et montrer ses divisions sur le sujet.

Pour protester contre la manoeuvre politicarde, les démocrates se sont entendus… pour voter “présent”, sans se prononcer sur le texte. Impossible, donc, de dire qu’ils ont tous rejeté le plan écologique d’Alexandria Ocasio-Cortez.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

