Virales un jour, virales toujours ? Sur Twitter, une utilisatrice a posté plusieurs photos d’enfants en cage, pleurant, ou allongés sous des couvertures de survie. L’objectif, réussi avec près de 100 000 partages, étant de sensibiliser les internautes à la politique d’immigration contestée de Donald Trump.

Mais le problème est que ces images sont sorties de leur contexte. La photo où l’on voit un enfant pleurer dans une cage circulait déjà en juin 2018 avant d’être partagée sur Facebook, notamment par Mark Hamill, l’acteur qui joue Luke Skywalker dans Star Wars. Elle a été prise, non pas dans un centre de rétention, mais lors d’une manifestation à Dallas pour dénoncer les conditions de détention des familles de migrants. Au cours de celle-ci, un enfant a été placé dans une cage pour une mise en scène symbolique. Il a pris peur et s’est mis à pleurer, la scène n’a duré que 30 secondes, mais des photos se sont rapidement retrouvées sur Facebook, sans contexte.



Même chose pour les deux autres images, présentes dans le tweet. On n’y voit pas de vrais enfants mais des mannequins allongés sous des couvertures de survie, installés dans le cadre d’une exposition artistique. #NoKidsInCages a été imaginé en juin 2019 par des artistes souhaitant sensibiliser les médias aux dangers de la politique de Trump. Ces « installations » se sont déroulées devant les bureaux du New York Times, de CNN ou encore de Fox News, avant d’être retirées.



Interpellée sur Twitter sur le fait que ses photos étaient prises hors contexte, l’utilisatrice aux 100 000 partages a riposté en postant de vraies photos de familles de migrants derrière des grillages.

