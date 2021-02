VRAI OU FAKE Désintox. États-Unis : Alexandria Ocasio-Cortez était-elle présente lors de l'assaut du Capitole à Washington ?

Un mois après l’invasion du congrès américain, l’élue démocrate de New York Alexandria Ocasio-Cortez a raconté comment elle a vécu les événements dans une sur Instagram. Mais des opposants dénoncent un mensonge.Un mois après l’invasion du congrès américain, l’élue démocrate de New York Alexandria Ocasio-Cortez a raconté comment elle a vécu les événements dans une vidéo vue plus de 5 800 000 fois sur Instagram. Mais cela n’a pas ému les partisans de l’ancien président Donald Trump. De nombreux internautes l'accusent d’avoir menti, affirmant qu’elle n’était pas présente dans le bâtiment au moment de l’attaque. « AOC n’était même pas dans le Capitole pendant son expérience de “mort imminente” », assure cet article d’un média conservateur qui a totalisé plus de 80 000 réactions sur Facebook.Certains s’interrogent sur l’absence de fact-checking sur ce récit. « Twitter va-t-il vérifier la fausse histoire d'AOC sur les foules imaginaires dans son couloir ? », demande un avocat. L’intox a même été reprise par la nouvelle élue de Géorgie Marjorie Taylor Greene, qui s’est déjà faite remarquer pour ses positions conspirationnistes, a carrément dénoncé un hoax : « J’étais présente à la chambre, contrairement à AOC ».Il suffisait pourtant d’écouter attentivement l’élue démocrate pour comprendre qu’elle n’a jamais dit avoir été présente dans le bâtiment principal. « Les membres du Congrès - à l'exception de l'orateur et d'autres personnes de très haut rang - ne travaillent pas vraiment dans ce bâtiment avec le dôme. Il y a des bâtiments juste à côté du dôme, et c'est là que se trouvent nos véritables bureaux ». (TC 35’36). Au Capitole, on peut en réalité circuler entre les bâtiments grâce à des tunnels. Et l’élue avec qui s’est réfugiée AOC a d’ailleurs déjà expliqué qu’elles ont surtout craint que les insurgés s’introduisent dans ces tunnels. Les opposants d’AOC auraient peut-être dû regarder un plan du Capitole avant de crier au hoax.