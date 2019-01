Désintox. Elizabeth Warren, candidate aux élections de 2020 aux Etats-Unis, victime de « fake news »

Ennemie jurée de Donald Trump, la sénatrice est la première à se déclarer pour l’empêcher d’effectuer un second mandat. Aussitôt dans la course, les soutiens du président américain ont saisi chaque détail de cette vidéo pour la décrédibiliser. Ainsi certains ont critiqué le fait qu’elle boive goulument une bière fraîche, tandis que selon eux Donald Trump est un homme toujours droit et lucide puisqu’il ne boit pas d’alcool.

Un autre détail, en arrière-plan dans sa cuisine, lui a été reproché notamment par Tomi Lahren, journaliste de la conservatrice Fox News, et par l’influenceur d’extrême-droite Paul Joseph Watson. Tous les deux, ainsi que leurs communautés, ont posté des images démontrant que la sénatrice possèderait des bibelots représentant les noirs de manière caricaturale, avec de grosses lèvres rouges. Un comble pour Elizabeth Warren, fervente défenseure de l'antiracisme, qui revendique même des origines amérindiennes.

Une rumeur lancée sur The Donald, une communauté de soutien à Donald Trump sur le site communautaire Reddit et sur le réseau de trolls 4chan. Pour démentir ce fake, l’équipe de campagne de la sénatrice démocrate a dû fournir des photos du haut de l’armoire de sa cuisine. Il ne s’agissait que d’une cruche et d’une reproduction de vase grec !

La campagne pour la maison blanche s’annonce longue et toujours salie par les fake news.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission « 28 Minutes » sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/DesintoxLiberation/

Sur Twitter : https://twitter.com/libedesintox

Sur instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/