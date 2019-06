Débarquement : Macron et Trump jouent le jeu de l'entente cordiale

Franche accolade, poignée de main appuyée... Emmanuel Macron et Donald Trump ont voulu donner l'image de l'entente cordiale sous les regards des hommes qui ont contribué à la paix. Les présidents français et américains se sont retrouvés jeudi 6 juin, un tête à tête ponctué d'échanges d'amabilité. "Votre présence ici et celle des vétérans est le meilleur témoignage des liens indéfectibles qui nous unissent", a déclaré le chef de l'État français. "Notre relation est extraordinaire, nous avons vraiment un lien magnifique, je vous remercie vraiment monsieur le président", lui a répondu le locataire de la Maison-Blanche.

"Une relation en dents de scie"

Imprévisible, Donald Trump donne son avis sur tout. En novembre dernier, Emmanuel Macron avait fait les frais d'un tweet sur sa faible cote de popularité. Face à cette méthode, le président français a préféré jeudi emmener son homologue sur le terrain des idées, en l'appelant à plus de multilatéralisme. En avril dernier, son opposition aux accords commerciaux entre l'Europe et les États-Unis avait été une preuve de plus qu'il n'hésite pas à marquer ses désaccords avec "l'ami américain".

