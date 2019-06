Débarquement : les retrouvailles d'Emmanuel Macron et Donald Trump

Le cimetière de Colleville-sur-Mer (Calvados) et les tombes des GI's morts en Normandie ont été le théâtre des retrouvailles d'Emmanuel Macron et Donald Trump, jeudi 6 juin. Leurs deux épouses, côte à côte, puis les deux chefs d'État, d'un même pas, font leur apparition. Emmanuel Macron et Donald Trump ont rassemblé 160 vétérans du débarquement de Normandie pour leur rendre hommage. C'est en anglais que le président français les remercie. Il s'adresse également à leur président. Emmanuel Macron décore cinq vétérans de la Légion d'honneur. À son tour, Donald Trump rend hommage à ces combattants de la liberté. À la tribune, les deux chefs d'État affichent une entente parfaite au nom de valeurs communes.

Un déjeuner pour évoquer leurs différends

Pourtant, les sujets de discorde entre les deux hommes ne cessent de s'accumuler. Pour aplanir leurs différends, ils ont programmé un déjeuner de travail. Aucune déclaration à l'issue de ce tête-à-tête n'a filtré. Contrairement aux cérémonies du 11-Novembre, les deux hommes se quittent en bons termes, officiellement en tout cas.

Le JT

Les autres sujets du JT