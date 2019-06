Débarquement : les Alliés rendent hommage à leurs soldats

Ils ont fait le déplacement depuis les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale se sont rendus en Normandie jeudi 6 juin pour commémorer les 75 ans du Débarquement. Emmanuel Macron et son épouse ont accueilli le couple Trump. La rencontre se veut chaleureuse même si les relations entre les deux chefs d'État sont tendues. Après les hymnes nationaux, le président français a utilisé la tribune pour appeler son homologue à plus de multilatéralisme : "L'Amérique, qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se montre fidèle aux valeurs universelles que défendaient ses pères fondateurs". Donald Trump loue l'amitié franco-américaine, mais s'adresse en priorité aux vétérans.

Une statue pour les soldats britanniques

Plus tôt dans la matinée, Theresa May et Emmanuel Macron ont inauguré une statue de bronze en hommage aux 22 0000 soldats britanniques morts au cours de la bataille de Normandie. Certains de ces vétérans sont aujourd'hui centenaires, leur présence était infiniment précieuse.

