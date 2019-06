Débarquement : le cimetière des héros est à Colleville-sur-Mer

Le cimetière militaire de Colleville-sur-Mer (Calvados) et ses 9 385 tombes surplombent Omaha Beach. C'est un territoire concédé aux États-Unis pour l'éternité. À l'approche du 75e anniversaire du Débarquement, ce lieu de mémoire est très visité. Des Amérindiens ont fait pour l'occasion plus de 5 000 km afin d'honorer le sacrifice de leurs ancêtres. Sur chaque tombe, on trouve le nom du soldat et le lieu où il s'est enrôlé.

"Ils se sont sacrifiés pour nous"

Dans les allées du cimetière, les visiteurs sont encore plus nombreux que les années précédentes et parfois très jeunes. "Je trouve que c'est super émouvant, parce qu'ils se sont sacrifiés pour nous, pour qu'on ait une vie meilleure", réagit une élève de CM2. Des soldats américains, déployés pour l'événement, ont tenu à passer quelques minutes ici. C'est pour leur rendre hommage que Donald Trump recevra ici le président français jeudi 6 juin au matin pour une cérémonie binationale.

