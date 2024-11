Crise du fentanyl aux États-Unis : pourquoi Donald Trump veut-il augmenter les droits de douane sur les produits chinois et mexicains ?

Donald Trump a assuré lundi 25 novembre, que ses premières mesures économiques après son investiture en janvier seraient d'augmenter les droits de douane sur les produits venant de Chine mais aussi du Canada et du Mexique, décisions qu'il justifie par les crises liées aux opioïdes et à l'immigration. Le président élu des États-Unis accuse notamment la Chine de ne pas prendre de mesures assez fermes pour arrêter l'entrée sur le territoire américain de drogues illégales en provenance du Mexique, "en particulier le fentanyl".

Il s'agit d'un médicament, un antidouleur si puissant et addictif qu'il est administré en doses minimes par les médecins. Mais le fentanyl a été détourné de son usage médical. Il est utilisé comme drogue, "environ 100 fois plus puissante que la morphine et 50 fois plus puissante que l'héroïne", selon l'agence américaine anti-drogue (DEA).

Accentuer la pression sur la Chine et le Mexique

Le fentanyl vendu sur le marché noir américain provient majoritairement du Mexique, où l'on trouve des milliers de petits laboratoires clandestins, des "coccinero". Les deux grands cartels mexicains – Sinaloa et Jalisco – se fournissent principalement en Chine. Certains principes actifs de la puissante drogue de synthèse y sont fabriqués légalement. "Les narcos arrivent à importer de Chine le fentanyl. Ils mélangent ce médicament avec différents produits chimiques, dont des acides qui vont permettre de le transformer en un produit qui ne va pas tuer immédiatement son consommateur, même si c'est extrêmement fort. Mais surtout avec des produits qui vont permettre de transformer une poudre en une pâte qui va sécher et va pouvoir être transformée en pastilles", a expliqué sur franceinfo Bertrand Monnet, spécialiste de l'économie du crime. Il a réalisé une série documentaire pour le journal Le Monde, intitulé "Narco Business".

Puis, ces trafiquants "utilisent leur vaste réseau de distribution pour transporter la drogue aux États-Unis", selon le DEA. Le fentanyl a des effets dévastateurs. Il provoque au moins 70 000 morts par overdose chaque année aux Etats-Unis, selon les autorités américaines. C'est l'une des premières causes de décès dans le pays. Ce problème de santé publique est devenu l'une des priorités de la Maison Blanche sous Joe Biden. À plusieurs reprises, ces dernières années, Washington a pris des sanctions économiques à l'encontre des Mexicains et des Chinois accusés d'être liés au trafic de fentanyl.

En mars 2024, par exemple, 15 membres du puissant cartel mexicain de Sinaloa, et de six entreprises basées au Mexique ont été sanctionnés pour avoir participé à "un système d'échange de pesos sur le marché noir visant à blanchir des millions issus du fentanyl pour le cartel de Sinaloa", a expliqué dans un communiqué le département américain du Trésor. En juillet, le baron de la drogue mexicain Ismael "El Mayo" Zambada et le fils de son ancien partenaire, Joaquin "El Chapo" Guzman, ont été arrêtés au Texas. Anne Milgram, la cheffe de la DEA, l'Agence fédérale de lutte contre la drogue, s'était réjouie de ces arrestations qui ont frappé "le cœur du cartel qui est responsable de la majorité des drogues, y compris le fentanyl et la méthamphétamine, qui tuent des Américains d'un océan à l'autre."

La Chine promet d'accentuer les contrôles

Le 8 novembre dernier, une société chinoise, son directeur et plusieurs de ses employés ont été inculpés par la justice américaine, accusés d'avoir vendu illégalement des composées chimiques contenues dans le fentanyl, selon le ministère de la Justice américain.





Après des années d'échanges diplomatiques tendus avec Washington, Pékin s'est engagé cet été à renforcer les contrôles sur les produits chimiques utilisés pour fabriquer notamment le fentanyl. La Chine assure qu'elle veille à ce qu'ils soient bien destinés à l'industrie pharmaceutique et pas aux trafiquants. La nouvelle présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum – comme son prédécesseur Andres Manuel Lopez Obrador – affiche sa ferme intention de lutter contre le narcotrafic.