Crise des "gilets jaunes" : Donald Trump s'en mêle

Fidèle à son habitude, Donald Trump ne se prive pas de donner la leçon. Le Président américain commente sur Twitter les déboires d'Emmanuel Macron face aux "gilets jaunes". "Je suis heureux que mon ami Emmanuel Macron et les manifestants à Paris soient tombés d'accord sur la conclusion à laquelle j'avais abouti il y a deux ans. L'accord de Paris est fondamentalement mauvais", a-t-il écrit. Donald Trump va même jusqu'à relayer à ses 56 millions d'abonnés les propos totalement faux d'un activiste d'extrême droite. " 'Nous voulons Trump' scandent les manifestants dans les rues de Paris", a-t-il retweeté.

Fake News sur Fox News

La très conservatrice chaîne de télévision Fox News fait son miel des émeutes à Paris et tant pis si les erreurs foisonnent. Le présentateur parle de "François Macron" et livre son analyse : "Les Français devraient peut-être travailler une journée entière, ne pas prendre trois heures de pause au déjeuner, et ne pas partir en vacances tout l'été." Une réaction isolée dans les cercles politiques, mais qui traduit un affaiblissement de l'image d'Emmanuel Macron.

