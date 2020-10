Covid-19 : Donald Trump de retour à la Maison Blanche après son hospitalisation

Donald Trump est sorti de l'hôpital lundi 5 octobre. Son retour à la Maison-Blanche a été savamment orchestré.

Une mise en scène bien rodée. Lundi 5 octobre, à son arrivée à la Maison Blanche, après trois jours passés à l'hôpital, Donald Trump n'a visiblement qu'un seul objectif : montrer qu'il est plus fort que le coronavirus. En haut des marches, il retire immédiatement son masque, et envoie un message aux Américains. "Ne laissez pas le coronavirus vous dominer, n'ayez pas peur de lui, nous allons le battre. Nous avons les meilleurs équipements médicaux et les meilleurs médicaments. Sortez de chez vous, soyez prudents", a-t-il déclaré.

Joe Biden "choqué" par les déclarations de Donald Trump

Un peu plus tôt dans l'après-midi, ses médecins l'avaient autorisé à sortir de l'hôpital militaire. Pour la première fois, ils ont reconnu que Donald Trump avait dû être placé sous oxygène peu avant son hospitalisation. Ils ont fait preuve d'un optimisme prudent. De son côté, Joe Biden, le candidat démocrate, s'est dit "choqué" par les déclarations de Donald Trump.